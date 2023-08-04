Перспективы украинского конфликта станут понятны уже к предстоящей осени.
По мнению американских военных экспертов, на которых ссылается газета Financial Times, на то, каким будет исход конфликта, будут влиять успехи контрнаступления Киева. Его судьба вот-вот решится, уверены обозреватели.
"К осени траектория конфликта будет ясна. Ставки для Киева высоки", — сказано в статье.
Теперь всё зависит от украинского контрнаступления, считают авторы. Если Украина его провалит, России удастся усилить своё влияние, и после этого Киев уже ничего не сможет сделать.
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