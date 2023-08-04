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FT: уже к осени 2023 года станет ясен исход конфликта на Украине

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Мир

Перспективы украинского конфликта станут понятны уже к предстоящей осени.

FT: уже к осени 2023 года станет ясен исход конфликта на Украине
Фото: Вадим Савицкий

По мнению американских военных экспертов, на которых ссылается газета Financial Times, на то, каким будет исход конфликта, будут влиять успехи контрнаступления Киева. Его судьба вот-вот решится, уверены обозреватели.

"К осени траектория конфликта будет ясна. Ставки для Киева высоки", — сказано в статье.

Теперь всё зависит от украинского контрнаступления, считают авторы. Если Украина его провалит, России удастся усилить своё влияние, и после этого Киев уже ничего не сможет сделать.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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