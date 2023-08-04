Суд не арестовал Трампа по делу о штурме Капитолия

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Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу беспорядках в государственном конгрессе за январь 2021 года, прибыл на заседание в суд Вашингтона, где его не стали арестовывать. Как сообщает агентство РИА Новости, такое решение поддержала и прокуратура.

Фото: РБК

Вместо этого Трамп обязан беспрекословно явиться на судебное заседание в случае вызова, а также соблюдать американское законодательство. На такие условия политик согласился.

Кандидат на президентские выборы дал слово, что после вынесения обвинительного приговора он сразу же сдастся и не будет препятствовать его реализации.

Следующее заседание по делу о штурме Капитолия назначили на 28 августа.