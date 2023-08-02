Оружейные компании из Центральной Европы активно занимаются в настоящее время поиском новых способов преодоления последствий бума производства. Они столкнулись с ним впервые с момента завершения холодной войны, сообщают корреспонденты информагентства Reuters.
Высокий спрос на вооружение, который спровоцировал украинский конфликт, привёл к запуску и расширению программ по обучению и набору новых сотрудников чешскими и польскими оружейниками.
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