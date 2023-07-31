Капитан Гундаров оценил планы ВСУ взять Крым к Рождеству

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Руководство киевского режима продолжает мечтать о захвате Крыма. Теперь Украина намерена вернуть полуостров до Рождества. Кроме того, Британия планирует помочь Незалежной и готовит для этого элитную бригаду спецназа, которая состоит из двух тысяч военнослужащих.

Фото: rusvesna.su

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров сомневается в успехе операции, поскольку группировка численностью в две тысячи человек не изменит баланс сил в пользу ВСУ. Около 25 тысяч украинских солдат уже прошли обучение в Европе. Однако сейчас они попали в "мясорубку" на фронте, указал специалист.

"Враг здесь теряет до 200-250 человек в сутки. Если потери будут продолжаться такими же темпами, то к католическому Рождеству, к дате, когда киевская власть мечтает вернуть Крым, им придётся положить на поле боя ещё как минимум 30 тысяч своих солдат", — отметил Гундаров в беседе с "МК".

Он назвал разговоры о захвате полуострова игрой больного воображения президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул: стоит беспокоиться не о фантазиях Киева, а о переговорах, которые могут состояться после провала контрнаступления ВСУ, и заключении нового варианта Минских соглашений.

"Если мы сейчас сядем и договоримся, и нас уговорят, и мы подпишем некое перемирие, с обещаниями на бесконечном количестве страниц, то это будет отложенная война, по крайней мере, лет на пятнадцать", — сделал вывод Гундаров.