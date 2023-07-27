Захарова: Запад угрожал странам Африки за сотрудничество с Россией

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад угрожал африканским странам отказом в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка за сотрудничество с Россией. Об этом она сообщила на встрече с представителями СМИ на полях саммита Россия — Африка.

Фото: lenta.ru

Дипломат отметила, что Запад требовал от стран Африки занять агрессивную позицию в отношениях с Россией, иначе им не следует ожидать поддержки от указанных выше финансовых институтов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что почти все страны Африки подверглись давлению со стороны США, Франции и других стран, пытаясь помешать им принять участие в саммите Россия — Африка.