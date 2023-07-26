Ким Чен Ын назвал "несмываемым позором" для США Корейскую войну

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Итог Корейской войны стал несмываемым позором для США, как главного агрессора, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Фото: ЦТАК

Лидер КНДР произнёс речь во время церемонии в честь Дня Победы в Отечественной освободительной войне.

"Историческая победа нанесла американским империалистам, выступившим главными агрессорами, вечно несмываемый позор и поражение, а также предотвратила новую мировую войну", — цитирует лидера Северной Кореи ЦТАК.

Как подчеркнули в информационном агентстве, Ким Чен Ын выразил глубокое почтение патриотам, которые сражались за страну и пали во имя свободы КНДР.