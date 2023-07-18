Полковник Макгрегор: Зеленский опасается, что США начнут переговоры с Россией

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Если Вашингтон прекратит поддержку Киева, начнутся переговоры между США и Россией, которые обернутся не в пользу Украины. Такое мнение выразил американский полковник, экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: lentka.com

Он посоветовал главе Белого дома Джо Байдену передать Москве послание, в котором будет сказано, что Вашингтон перестаёт помогать Киеву. Как пояснил полковник, следующим шагом США должен стать вывод всех наёмников и разведчиков с Украины.

После этого необходимо организовать диалог Москвы и Вашингтона, пояснил Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, которое опубликовано на YouTube-канале репортёра. Он допустил, что Украина в этом случае потеряет ряд территорий, а оставшаяся часть страны сохранит нейтральный статус.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул: Зеленский "страшно боится" такого сценария.

Макгрегор также добавил, что переговоры РФ и США могут стартовать после проигрыша Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате конфликта. По его словам, Зеленский находится в отчаянном положении, поскольку ему не удалось достичь существенных результатов на поле боя.