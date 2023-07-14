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Американский журналист рассказал о "серьёзном посыле" Вашингтону со стороны России

1:17
Мир

Прибытие российского военного корабля на Кубу вызвало бурю эмоций у американской стороны. Об этом написал корреспондент CNN Патрик Оппман.

Американский журналист рассказал о "серьёзном посыле" Вашингтону со стороны России
Фото: https://dzen.ru/a/Yc1nwMAbACe2LoLQ

"Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и пришвартовавшийся в самом центре, в гаванском порту. Это определённо несёт серьёзный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении российско-кубинских отношений”, — отметил Оппман.

Больше всего журналиста шокировало место прибытия корабля ВС РФ, который бросил якорь вблизи границы с США, находящейся в 90 милях оттуда.

При этом Оппман признал, что Вашингтон тоже виноват в том, что Россия пошла на такой шаг, введя в отношении Кубы огромное количество санкций. РФ, со своей стороны, продолжает поддерживать экономические отношения с Гаваной, оказывая ей необходимую помощь, в частности, поставляя продовольствие.

Оппман рассказал, что в планах России открыть на Кубе новые супермаркеты для реализации своих товаров. Также Москва собирается помочь Гаване с обустройством пляжа и поставками нефти.

На днях российский корабль "Перескоп" пришвартовался в бухте Гаваны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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