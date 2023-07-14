Прибытие российского военного корабля на Кубу вызвало бурю эмоций у американской стороны. Об этом написал корреспондент CNN Патрик Оппман.
"Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и пришвартовавшийся в самом центре, в гаванском порту. Это определённо несёт серьёзный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении российско-кубинских отношений”, — отметил Оппман.
Больше всего журналиста шокировало место прибытия корабля ВС РФ, который бросил якорь вблизи границы с США, находящейся в 90 милях оттуда.
При этом Оппман признал, что Вашингтон тоже виноват в том, что Россия пошла на такой шаг, введя в отношении Кубы огромное количество санкций. РФ, со своей стороны, продолжает поддерживать экономические отношения с Гаваной, оказывая ей необходимую помощь, в частности, поставляя продовольствие.
Оппман рассказал, что в планах России открыть на Кубе новые супермаркеты для реализации своих товаров. Также Москва собирается помочь Гаване с обустройством пляжа и поставками нефти.
На днях российский корабль "Перескоп" пришвартовался в бухте Гаваны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.