Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И в ходе переговоров в Джакарте детально обсудили меры, принимаемые международным сообществом в части начала мирных переговоров по украинскому конфликту.
Из сообщения, опубликованного на официальном портале внешнеполитического ведомства России, следует, что политики обменялись мнениями в рамках министерского мероприятия по линии АСЕАН.
Лавров и Ван И высоко оценили уровень развития политических диалогов Москвы и Пекина "на фоне повышенной турбулентности мировой системы", заявили в российском МИД.
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