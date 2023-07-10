Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Максим Фадеев заявил, что продолжит судиться с Наргиз из-за прав на песни
Ополченцев в Белгородской области станет в два раза больше
Помолодевшая Лариса Гузеева возвращается в шоу "Давай поженимся!" спустя 1,5 года: программа изменится
Илон Маск: Россия победит Украину, солдаты ВСУ гибнут напрасно
Орёт матом: помощники Байдена боятся оставаться с ним наедине
Жена Евгения Петросяна объяснила, почему редко носит мини
Никаких уступок: Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО
Максим Траньков и Александр Коган оценили решение Михаила Коляды о приостановке спортивной карьеры
Поливать во время жары важно правильно

Доклад ГАНБ: проводимый на Украине конфликт может выйти за границы страны

Мир

Специальная военная операция, проводимая Россией на территории Украины, может выйти за пределы этой страны. Не исключено дальнейшее применение оружия массового поражения (ОМУ), передаёт EADaily, ссылаясь на доклад Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии.

Доклад ГАНБ: проводимый на Украине конфликт может выйти за границы страны
Фото: www.aa.com.tr

"Российское вторжение в значительной степени причинило эрозию системе безопасности в Европе, эскалировало соперничество между геополитическими факторами и обеспечило условия для возникновения векторов глобальной энергетической, экономической и продовольственной нестабильности".

Правительство Болгарии обеспокоено, что зародившийся конфликт может перейти на балканские земли, так как близ лежащий черноморское-кавказский регион является "зоной первостепенного значения", через который могут пройти боевые действия.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Денков сообщил, что София не намерена спонсировать Киев военной техникой, поскольку это ухудшит оборонные способности восточноевропейской страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Страшный удар по экономике: чего стоит Германии членство в ЕС

Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.

РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Работа мышц запускает внутренний процесс омоложения
Разведка: РФ снова получила абсолютный повод для объявления войны Украине
Боевики Азова* обречены на смерть. Эрдоган опять в выигрыше
Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО Любовь Степушова Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Байден может закончить конфликт на Украине за пять минут — Зеленский
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
Последние материалы
Терроризм: нападение — лучшая защита
7 больших секретов выращивания кактусов и суккулентов
Илон Маск: Россия победит Украину, солдаты ВСУ гибнут напрасно
Орёт матом: помощники Байдена боятся оставаться с ним наедине
Жена Евгения Петросяна объяснила, почему редко носит мини
Законы во благо не спасают россиян
Никаких уступок: Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО
Максим Траньков и Александр Коган оценили решение Михаила Коляды о приостановке спортивной карьеры
Поливать во время жары важно правильно
Прогулка по Владимиру: ожившая история Древней Руси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников