Доклад ГАНБ: проводимый на Украине конфликт может выйти за границы страны

Специальная военная операция, проводимая Россией на территории Украины, может выйти за пределы этой страны. Не исключено дальнейшее применение оружия массового поражения (ОМУ), передаёт EADaily, ссылаясь на доклад Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии.

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"Российское вторжение в значительной степени причинило эрозию системе безопасности в Европе, эскалировало соперничество между геополитическими факторами и обеспечило условия для возникновения векторов глобальной энергетической, экономической и продовольственной нестабильности".

Правительство Болгарии обеспокоено, что зародившийся конфликт может перейти на балканские земли, так как близ лежащий черноморское-кавказский регион является "зоной первостепенного значения", через который могут пройти боевые действия.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Денков сообщил, что София не намерена спонсировать Киев военной техникой, поскольку это ухудшит оборонные способности восточноевропейской страны.