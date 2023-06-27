Планы Минобороны ФРГ разместить в Литве контингент НАТО из четырёх тысяч военных Германии вызвали недоумение в бундесвере.
По словам главы немецкого союза военнослужащих Андре Вюстнера, для этого потребуется решить целый ряд вопросов: вывезти не только технику и материалы, но и семьи солдат.
"А члены семей военнослужащих ФРГ не горят желанием менять, например, частный дом в Дюссельдорфе или Бремене на "двушку" в военном городке в литовском Шяуляе", — пишет издание "Военное обозрение".
Авторы материала напоминают, что ни в Германии, ни в Литве никто не поинтересовался мнением граждан, когда принимал это решение, а само размещение контингента больше напоминает оккупацию страны под предлогом "защиты от России".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".