Семьи четырёх тысяч солдат армии ФРГ не хотят переезжать в военный городок в Литве

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Планы Минобороны ФРГ разместить в Литве контингент НАТО из четырёх тысяч военных Германии вызвали недоумение в бундесвере.

По словам главы немецкого союза военнослужащих Андре Вюстнера, для этого потребуется решить целый ряд вопросов: вывезти не только технику и материалы, но и семьи солдат.

"А члены семей военнослужащих ФРГ не горят желанием менять, например, частный дом в Дюссельдорфе или Бремене на "двушку" в военном городке в литовском Шяуляе", — пишет издание "Военное обозрение".

Авторы материала напоминают, что ни в Германии, ни в Литве никто не поинтересовался мнением граждан, когда принимал это решение, а само размещение контингента больше напоминает оккупацию страны под предлогом "защиты от России".