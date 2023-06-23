Замсекретаря Совбеза РФ: Запад пытается испортить отношения России и Казахстана

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что страны Запада стремятся оказать негативное воздействие на отношения РФ и Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано во время российско-казахстанских консультаций по безопасности.

По словам Шевцова, США и их сателлиты пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют дезинформацию, а также манипулируют общественным мнением через интернет и социальные сети. Это по сути вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

Политик добавил, что англосаксы привыкли паразитировать на всём мире, поэтому для них факт укрепления отношений между странами СНГ воспринимается как угроза.