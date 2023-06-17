На Западе могут пойти на серьёзную эскалацию украинского конфликта после провала контрнаступления боевиков ВСУ. Такое мнение выразил экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.
"И каков теперь их план? Третья мировая война? — задался вопросом политик. — Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?"
По мнению Филиппо, начало продвижения киевского режима на протяжении весьма продолжительного периода времени предвкушал весь мир. Однако, ожидания не оправдались. Бывший европейский парламентарий выступил с призывом о прекращении "беспредела" вокруг Украины и начале мирных переговоров.
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