Экс-депутат Европарламента Филиппо допустил ввод войск НАТО на Украину после провала ВСУ на фронте

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На Западе могут пойти на серьёзную эскалацию украинского конфликта после провала контрнаступления боевиков ВСУ. Такое мнение выразил экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

"И каков теперь их план? Третья мировая война? — задался вопросом политик. — Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?"

По мнению Филиппо, начало продвижения киевского режима на протяжении весьма продолжительного периода времени предвкушал весь мир. Однако, ожидания не оправдались. Бывший европейский парламентарий выступил с призывом о прекращении "беспредела" вокруг Украины и начале мирных переговоров.