The Washington Post: Запад ожидает, что Киев атакует сухопутный мост в Крыму

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Западные лидеры рассчитывают на то, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) удастся перерезать сухопутный мост в Крыму во время наступательной операции, пишет The Washington Post.

Фото: Министерство обороны Украины

При этом автор статьи допустил, что Киев столкнётся с неудачей из-за возможного ответного удара со стороны российской армии. По его мнению, дорога на Крымский полуостров практически недоступна для украинских боевиков, ведь там находятся противотанковые заграждения и большое количество мин.

"Многие ожидают контрнаступления, так как оно может перерезать сухопутный мост в Крыму", — подчёркивается в публикации.

Журналист уточнил, что Украине понадобится много времени и военной техники для преодоления опасных рубежей. Кроме того, российские военные способны провести перегруппировку и осуществить контрудар ещё до прорыва ВСУ, сказано в материале.

Ранее в Белом доме заявили, что главная цель Киева в ходе наступления — перерезать сухопутный коридор в Крым.