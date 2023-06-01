Сивков допустил прямое столкновение НАТО и России в случае поражения Украины

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Североатлантический альянс может вступить в прямой конфликт с Россией в том случае, если украинская армия будет полностью разгромлена. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Фото: svs-gru.ru

Если ВСУ провалят своё контрнаступление, то на помощь киевскому режиму придут польские войска без разрешения НАТО. Тогда Россия будет вынуждена нанести ответный удар по территории Польши, после чего Североатлантический альянс решится на полномасштабную войну, спрогнозировал специалист.

"Сползание в прямой конфликт будет постепенным и связанным прежде всего с окончательным поражением Украины", — сказал Сивков в беседе с РИА Новости.