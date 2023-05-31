Hürriyet: Путин и Зеленский прибудут в Турцию после инаугурации Эрдогана

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После инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему прибудут российский и украинский коллеги Владимир Путин и Владимир Зеленский. Корреспонденты Hürriyet пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На церемонию инаугурации Эрдогана приглашены многие иностранные лидеры. Далее запланирован "отдельный и приватный визит" Путина, а затем страну посетит Зеленский.

Политики намерены обсудить ход военной спецоперации на Украине, а также вопросы, связанные с зерновым коридором, говорится в публикации.