Читатели WP предупредили Вашингтон об угрозе от наёмников на Украине: "Не вмешивайтесь!"

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Американские ветераны боевых действий жёстко отреагировали на сообщение о погибших на Украине наёмников из США. По их мнению, такие граждане несут угрозу для Штатов и репутации страны.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

Ранее Washington Post опубликовала статью, в которой рассказали о погибших американских наёмниках в Незалежной. Однако сочувствия среди читателей авторы не нашли.

"Получается, американских солдат на Украине убивают русские? Разве Америка воюет с Россией?" — задался один из пользователей Сети под соответствующим материалом. "Как ветеран войны в Ираке, я не понимаю этого. Они ставят нас под угрозу в случае попадания в плен", — поддержал другой.

Американцы заявили, что США не должны вмешиваться в конфликт между Украиной и Россией.

"Будучи ветераном войны в Персидском заливе, я не могу понять, почему они решили стать наёмниками. Кроме того, они получили суровое предупреждение: не вмешивайтесь!" — резюмировал ещё один юзер.