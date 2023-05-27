Беспилотник боевиков ВСУ атаковал Брянскую область. Дрон-камикадзе попал в автомобиль марки "Нива" Министерства обороны России. Инцидент произошёл на автодороге Бровничи — Сушаны. Жертвами обстрела со стороны позиций киевского режима стали двое военных. На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Военкор Юрий Котенок сообщает, что украинские диверсанты предприняли попытку прорыва в брянское село Сушаны, а впоследствии боевые действия начались под Бровничами.
Котенок пишет об объявленном сигнале "Эдельвейс". Местные жители спрятались в укрытия, на улицах раздаются выстрелы.
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