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Global Times: альянс России и Китая станет вызовом и величайшим кошмаром для США

1:15
Мир

Российско-китайский альянс — настоящий геополитический вызов для Вашингтона, однако этот союз способен стабилизировать мировую обстановку, сообщает Global Times.

Global Times: альянс России и Китая станет вызовом и величайшим кошмаром для США
Фото: Telegram

По информации издания, Соединённые Штаты, стремящиеся к гегемонии, испытывают тревогу из-за укрепления связей между Москвой и Пекином.

"Корень этого разделённого отношения США лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхе перед так называемым "китайско-российским альянсом", который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов", — подчёркивается в статье.

В публикации сказано, что всестороннее политическое партнёрство КНР и РФ приведёт к формированию более открытого мира и повышению уровня доверия между разными странами.

Кроме того, в редакции GT убеждены: Запад "нервничает" из-за таких перспектив, поэтому пытается распространить слухи о зависимости Москвы от Пекина. Однако США и их союзники не в силах разрушить союз России и Китая, резюмировали авторы.

Ранее журналисты The Hill заявили, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин готовят глобальный удар по Западу.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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