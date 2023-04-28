The Hill: Байден не подозревает, что Путин и Си Цзиньпин готовят глобальный удар по Западу

Журналисты Марк Тот и Джонатан Суит предупредили, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин готовят глобальный удар по западным странам. При этом американский лидер Джо Байден не знает об этом, добавили в СМИ.

"В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом", — написали в The Hill.

Глава Штатов же занят региональными кризисами, пожаловались авторы. Такие конфликты госсекретарь США Энтони Блинкен и некоторые другие чиновники не видят как часть масштабного процесса, добавили Тот и Суит. Из-за этого Вашингтон вывел войска из Афганистана и обрёк себя на обвинения в ненадёжности, которыми пользуются Китай и Россия.

В издании назвали внешнюю политику и обеспечение нацбезопасности США несостоятельными. Власти действуют слишком разрозненно и постоянно меняют позиции, объяснили журналисты.

"Это лишь позволяет Путину и Си срывать интересы Запада во всём мире" — заключили в СМИ.

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