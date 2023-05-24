Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенёс заболевание, вызванное аденовирусом.
По его словам, сначала он игнорировал болезнь и продолжал работать, но вскоре "всё накопилось". Как пояснил Лукашенко, аденовирус можно вылечить за три дня. Политик призвал успокоиться всех людей, которые распространяют слухи об ухудшении его состояния.
"Умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго", — приводит комментарий президента издание БелТА.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков порекомендовал ориентироваться на официальную информацию по поводу здоровья Лукашенко.
В середине мая депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что руководитель Белоруссии заболел, однако в его состоянии "нет ничего сверхъестественного".
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