Лидер Белоруссии Лукашенко заявил, что болел аденовирусом и не собирается умирать

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенёс заболевание, вызванное аденовирусом.

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com

По его словам, сначала он игнорировал болезнь и продолжал работать, но вскоре "всё накопилось". Как пояснил Лукашенко, аденовирус можно вылечить за три дня. Политик призвал успокоиться всех людей, которые распространяют слухи об ухудшении его состояния.

"Умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго", — приводит комментарий президента издание БелТА.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков порекомендовал ориентироваться на официальную информацию по поводу здоровья Лукашенко.

В середине мая депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что руководитель Белоруссии заболел, однако в его состоянии "нет ничего сверхъестественного".