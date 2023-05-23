Румынский сенатор Шошоакэ рассказала о радиоактивной пыли, опустившейся на Польшу

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Облако радиоактивной пыли накрыло территорию Польши, сообщила румынский сенатор Диана Шошоакэ.

Фото: visaapp.ru

Сенатор напомнила, что причиной экологического бедствия стало попадание по украинскому складу с вооружением в Хмельницком российской ракетой "Кинжал". Политик уточнила, что именно там хранились боеприпасы с обеднённым ураном, которые Киев получил от Великобритании.

По информации Шошоакэ, взорвавшийся склад находится совсем недалеко от границы с Польшей, до которой оттуда всего 230 км. В итоге уже 15 мая смертельно опасное радиоактивное пылевое облако переместилось на польскую территорию.

Шошоакэ посетовала, что в НАТО так до сих пор и не поняли, чем грозит их участие в украинском конфликте, пишет BZI.