Облако радиоактивной пыли накрыло территорию Польши, сообщила румынский сенатор Диана Шошоакэ.
Сенатор напомнила, что причиной экологического бедствия стало попадание по украинскому складу с вооружением в Хмельницком российской ракетой "Кинжал". Политик уточнила, что именно там хранились боеприпасы с обеднённым ураном, которые Киев получил от Великобритании.
По информации Шошоакэ, взорвавшийся склад находится совсем недалеко от границы с Польшей, до которой оттуда всего 230 км. В итоге уже 15 мая смертельно опасное радиоактивное пылевое облако переместилось на польскую территорию.
Шошоакэ посетовала, что в НАТО так до сих пор и не поняли, чем грозит их участие в украинском конфликте, пишет BZI.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.