Украинский конфликт можно будет прекратить, только начав мирные переговоры, в ходе которых Киев будет вынужден признать новые границы Украины без бывших территорий, которые стали российскими. Так считает журналист Брэндон Вайхерт в материале для издания 19FortyFive.
Обозреватель напомнил, что на мирных переговорах обязательно должны присутствовать все стороны конфликта.
"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — написал Вайхерт.
Журналист подчеркнул, что несмотря на активную военную помощь США, Киеву всё равно недостаточно сил, оружия и техники для полномасштабного контрнаступления.
Помимо этого необходимо учитывать желание жителей Донбасса и Крыма находиться в составе России, которая всегда была им близка в культурном и языковом плане, добавил Вайхерт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.