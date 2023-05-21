19fortyfive: Зеленский будет вынужден признать новые границы Украины без Донбасса и Крыма

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Украинский конфликт можно будет прекратить, только начав мирные переговоры, в ходе которых Киев будет вынужден признать новые границы Украины без бывших территорий, которые стали российскими. Так считает журналист Брэндон Вайхерт в материале для издания 19FortyFive.

Фото: mk.ru

Обозреватель напомнил, что на мирных переговорах обязательно должны присутствовать все стороны конфликта.

"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — написал Вайхерт.

Журналист подчеркнул, что несмотря на активную военную помощь США, Киеву всё равно недостаточно сил, оружия и техники для полномасштабного контрнаступления.

Помимо этого необходимо учитывать желание жителей Донбасса и Крыма находиться в составе России, которая всегда была им близка в культурном и языковом плане, добавил Вайхерт.