Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Турпром": туристка из РФ в Турции сходила на базар в Аланье и сообщила снижении цен
МК: Россия нанесла три важнейших удара в мае не только по Украине
Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах
Зеленский провёл аналогию между Хиросимой и Артёмовском
Эксперты рассказали о полезных свойствах гвоздики травянки для здоровья
Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16
Какую клемму нужно первой отсоединять от аккумулятора
Эксперт Дандыкин назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артёмовска
Певицу Лободу раскритиковали на Украине из-за планов выступить в Киеве

19fortyfive: Зеленский будет вынужден признать новые границы Украины без Донбасса и Крыма

1:00
Мир

Украинский конфликт можно будет прекратить, только начав мирные переговоры, в ходе которых Киев будет вынужден признать новые границы Украины без бывших территорий, которые стали российскими. Так считает журналист Брэндон Вайхерт в материале для издания 19FortyFive.

19fortyfive: Зеленский будет вынужден признать новые границы Украины без Донбасса и Крыма
Фото: mk.ru

Обозреватель напомнил, что на мирных переговорах обязательно должны присутствовать все стороны конфликта.

"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — написал Вайхерт.

Журналист подчеркнул, что несмотря на активную военную помощь США, Киеву всё равно недостаточно сил, оружия и техники для полномасштабного контрнаступления.

Помимо этого необходимо учитывать желание жителей Донбасса и Крыма находиться в составе России, которая всегда была им близка в культурном и языковом плане, добавил Вайхерт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Последние материалы
МК: Россия нанесла три важнейших удара в мае не только по Украине
Хакасия - родина технологических шедевров и чудес древности
Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах
19fortyfive: Зеленский будет вынужден признать новые границы Украины без Донбасса и Крыма
Важные нюансы при стрижке газона
Секатор для сада: как выбрать качественный инструмент
Топ-13 лучших цветов для вашего дачного участка
Клубника: полезные свойства и противопоказания
Зеленский провёл аналогию между Хиросимой и Артёмовском
Эксперты рассказали о полезных свойствах гвоздики травянки для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников