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Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен гинекологом, согласившись с ней в отношении переговоров с Украиной

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Мир

Урегулировать конфликт путём мирных переговоров не представляется возможным. Об этом заявила руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен гинекологом, согласившись с ней в отношении переговоров с Украиной
Фото: Fotodom. ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев согласен с тем, что равных переговоров быть не может. В своём Telegram-канале он высказался в отношении данного вопроса:

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так".

Медведев отметил, что у России не может быть никаких переговоров с "нацистским государством", которое находится под внешним управлением ещё и в стадии полураспада. Переговоры допустимо вести только с Вашингтоном, как с "хозяевами" Украины, уверен политик.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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