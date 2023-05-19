Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен гинекологом, согласившись с ней в отношении переговоров с Украиной

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Урегулировать конфликт путём мирных переговоров не представляется возможным. Об этом заявила руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Фото: Fotodom. ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев согласен с тем, что равных переговоров быть не может. В своём Telegram-канале он высказался в отношении данного вопроса:

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так".

Медведев отметил, что у России не может быть никаких переговоров с "нацистским государством", которое находится под внешним управлением ещё и в стадии полураспада. Переговоры допустимо вести только с Вашингтоном, как с "хозяевами" Украины, уверен политик.