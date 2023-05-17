Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью американского журналиста Сеймура Херша о том, что страны Европы во главе с Польшей тайно призывают украинского президента Владимира Зеленского остановить конфликт.
По словам пресс-секретаря главы РФ, в Кремле не знают, как воспринимать данные Херша. Как пояснил государственный деятель, конкретные факты указывают на увеличение потоков оружия, снарядов и амуниции на украинскую территорию. Он также обратил внимание, что тактико-технические характеристики передаваемого Киеву оборудования постоянно улучшаются.
"Вот это факт, который мы наблюдаем", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее Херш заявил, что Зеленский не желает возобновлять переговорный процесс с Москвой. При этом Киев уже начинает терять поддержку со стороны своих соседей, указал журналист.
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