Советник Пушилина Гагин уверен, что украинские самолёты уже приспособили для запусков ракет Storm Shadow

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Самолёты ВСУ, произведённые во времена СССР, трансформировали, приспособив для запуска с них британских крылатых ракет Storm Shadow, и именно с них в последние дни ведётся обстрел Луганска. Такое мнение высказал врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

"Полагаю, что смогли адаптировать советского производства технику под поставку этих изделий (крылатых ракет Storm Shadow). Это все-таки оказалось не так сложно", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Таким образом советник Пушилина прокомментировал более ранние мнения экспертов, утверждавших, что украинские самолёты не приспособлены для запуска ракет Storm Shadow.

По словам Гагина, таким образом в радиусе поражения Storm Shadow оказываются все районы, граничащие с линией соприкосновения, до которых эти ракеты могут "дотянуться".

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