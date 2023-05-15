В Кремле возмутились утверждению Макрона о зависимости России от Китая

Кремль заявил о несогласии с утверждением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия зависит от Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: eva.ru

Представитель Кремля подчеркнул, что в отношениях Москвы и Пекина никто ни от кого не зависит, эти две страны связывает особенное стратегическое партнёрство.

Песков отметил, что российско-китайские отношения основаны на взаимовыгоде и учёте интересов друг друга.

"Это учёт взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран", — сказал Песков журналистам.

Ранее Макрон заявил, что РФ начинает становиться "вассалом Китая", впадая от него в зависимость.

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