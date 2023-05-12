Нарколог Шуров объяснил мешки под глазами Зеленского "приличным запоем"

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Президент Украины Владимир Зеленский странно вёл себя вчера во время традиционного вечернего обращения к гражданам страны. Он с трудом читал текст с телесуфлёра, запинался, а в какой-то момент потерялся и впал в ступор. Также на его лице были заметны мешки под глазами. Связаны они могут быть с тем, что Зеленский выпивал несколько дней подряд. Такое мнение высказал врач-нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с "Лайфом".

Фото: Телеграм

Специалист обратил внимание на сильно пастозное и отёчное лицо лидера киевского режима.

Оно действительно похоже на лицо человека, который очень хорошо выпивал не один день, объяснил доктор. По его словам, Зеленского немного "вытрезвили" и усадили перед суфлёром.

Нарколог отметил, что украинский президент читает с экрана с трудом и часто сбивается. Возможно, перед выступлением у него был "приличный" алкогольный запой, вероятно, в сочетании с употреблением каких-то психостимуляторов, заключил Шуров.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский умрёт как Гитлер, наевшись собачьего яда.

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