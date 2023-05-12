Медведев: Зеленский умрёт как Гитлер, наглотавшись собачьего яда

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что руководители России, находящиеся в Кремле, "кончат плохо" и умрут не своей смертью.

Фото: ya.ru

"Тварь в зелёном пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Политик заметил, что никому не дано знать, кто как умрёт. Однако, по его мнению, у "наркомана в Киеве" как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук.

Медведев предположил, что Зеленский совершит трусливое самоубийство как Гитлер, приняв "собачий яд".

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