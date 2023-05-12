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CounterPunch: Байден посмеялся над Россией. Теперь США не до смеха

2:19
Мир

Президент США Джо Байден некоторое время назад посмеялся над Россией. Однако теперь ни ему, ни Соединённым Штатам не до смеха, отмечается в материале издания CounterPunch.

CounterPunch: Байден посмеялся над Россией. Теперь США не до смеха
Фото: sohu.com

Надо заметить, что речь не его недавних высказываниях вроде того, что за один доллар будут давать двести рублей. В материале приводится высказывание Байдена от 1997 года, в котором он попытался посмеяться над Россией. И которое неожиданно стало актуальным сейчас, но уже с другим знаком.

В 1997 году сенатор Джо Байден в одном из своих выступлений рассказал о беседе с представителями России. Которые его предупредили, что если НАТО продолжит расширяться, то Россия сблизится с Китаем.

Как рассказал Байден, это предупреждение показалось ему настолько смешным, что он едва не расхохотался. А после пошутил: "Удачи вам, ребята. Если с Китаем не получится, попробуйте с Ираном".

"Что касается китайско-российского альянса, любой, у кого есть мозги, мог предвидеть его образование. Но только не члены нашего конгресса", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

И сегодня Соединённым Штатам вовсе не до шуток на эту тему.

"Ну, кто теперь смеется? Не президент ли США, который даже не может заставить китайского лидера ответить на его телефонные звонки", — отмечает CounterPunch.

Заметим, отклоняет просьбы о встрече и министр обороны КНР Ли Шанфу. На днях стало известно, что Пекин уведомил США о маловероятности переговоров Ли Шанфу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Причиной является тот факт, что в 2018 году США ввели санкции против Ли Шанфу, который в то время занимал пост начальника департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Санкции были введены за приобретение военной техники и оборудования у России.

И в Китае подчёркивают, что считают встречу невозможной до тех пор, пока санкции действуют. Хотя в Вашингтоне заявляют, что они никак не препятствуют встрече.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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