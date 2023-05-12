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Офицер Дэвис: Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией после провала ВСУ

0:56
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на переговоры с Россией после провального контрнаступления ВСУ, поскольку Запад окажет давление на Киев. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Офицер Дэвис: Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией после провала ВСУ
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Украина понесла огромные потери за 14 месяцев этого конфликта. Сейчас в рядах её армии солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой", — указал он в материале для 19FortyFive.

США осознают, что Зеленский не сможет вытеснить российские войска с освобождённых территорий, поэтому Западу следует как можно скорее изменить свою позицию по Украине, пока ВСУ не понесли ещё большие потери.

"Украинские войска встретят жёсткое сопротивление со стороны российской армии, что ещё сильнее ослабит ВСУ", — предупредил подполковник.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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