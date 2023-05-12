Офицер Дэвис: Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией после провала ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на переговоры с Россией после провального контрнаступления ВСУ, поскольку Запад окажет давление на Киев. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Украина понесла огромные потери за 14 месяцев этого конфликта. Сейчас в рядах её армии солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой", — указал он в материале для 19FortyFive.

США осознают, что Зеленский не сможет вытеснить российские войска с освобождённых территорий, поэтому Западу следует как можно скорее изменить свою позицию по Украине, пока ВСУ не понесли ещё большие потери.

"Украинские войска встретят жёсткое сопротивление со стороны российской армии, что ещё сильнее ослабит ВСУ", — предупредил подполковник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.