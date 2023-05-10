Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что необходимость в каких-либо дополнительных распоряжениях президента Владимира Путина на фоне лесных пожаров на данный момент отсутствует. Ситуация складывается таким образом ежегодно, и проблему держат на контроле руководители соответствующих ведомств.
Песков акцентировал внимание на том, что, учитывая географию России, ликвидация возгораний является непростой задачей. Принимаемые дополнительно меры дают желаемый результат, однако, охватить всё невозможно, резюмировал пресс-секретарь Путина.
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