Песков прокомментировал лесные пожары в России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что необходимость в каких-либо дополнительных распоряжениях президента Владимира Путина на фоне лесных пожаров на данный момент отсутствует. Ситуация складывается таким образом ежегодно, и проблему держат на контроле руководители соответствующих ведомств.

Фото: РИА Новости

Песков акцентировал внимание на том, что, учитывая географию России, ликвидация возгораний является непростой задачей. Принимаемые дополнительно меры дают желаемый результат, однако, охватить всё невозможно, резюмировал пресс-секретарь Путина.