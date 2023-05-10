Российский политолог Сергей Марков выругался матом в эфире британского канала BBC

Интервью российского политолога Сергея Маркова британскому телеканалу BBC закончилось конфузом: эксперт обматерил выключившуюся видеокамеру и это попало в эфир.

Вчера, 9 мая, политолога пригласили в вечернее шоу обсудить с журналисткой Ялдой Хаким прошедший в Москве Парад Победы и внешнюю политику российского руководства.

В середине разговора оборудование эксперта дало сбой, на что Марков отреагировал чрезвычайно эмоционально.

"В прямом эфире BBC у меня кончилась батарейка от слишком большого количества интервью сегодня. Но оказалось, что камера после выключения экрана ещё несколько секунд работала", — пояснил политолог позднее.

Ранее американские СМИ сообщили, что в семье Байдена гремят скандалы вокруг тарелки главы Белого дома.