Остановлены все блоки Запорожской АЭС. Сотрудники станции принимаю меры, чтобы обеспечить ядерную безопасность. Telegram-канал объекта пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление директора Юрия Черничука.
Напомним, в минувший четверг советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа проинформировал об угрозе затопления ЗАЭС, если произойдёт прорыв дамбы на Каховском водохранилище. Врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий после этого объявил о "временном перемещении" жителей 18-ти населённых пунктов субъекта, в числе которых Энергодар.
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