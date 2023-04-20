Советник «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС откажется от топлива США

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Запорожская АЭС откажется от топлива, поставляемого американской компанией Westinghouse, и перейдёт на отечественное сырье. "Интерфакс" пишет об этом со ссылкой на советника руководителя "Росэнергоатома" Рената Карчаа.

По его словам, имеющихся на данный момент запасов топлива из США теоретически хватит приблизительно на ближайшие четыре года. Однако, замещать его российским начнут намного раньше, подчеркнул Карчаа. Он акцентировал внимание на том, что у России нет потребности ни в топливе США, ни в их технологиях. Наша страна обладает собственными, резюмировал глава концерна.