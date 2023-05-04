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Американист скептически отнёсся к утверждению, что жена Байдена — это истинный президент США

2:22
Мир

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал мнение бывшего сотрудника аппарата конгресса Брэндона Вейхерта, считающего, что настоящим лидером США является вовсе не сам Джо Байден, а его супруга Джилл, которую он назвал "первой неизбранной женщиной-президентом" и "реальной силой, стоящей за троном".

Американист скептически отнёсся к утверждению, что жена Байдена — это истинный президент США
Фото: By Destinationguides - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5820465

Дробницкий заверил, что Джилл Байден - далеко не первая женщина, руководящая своим мужем, находящимся в плохом самочувствии на высоком посту. Также вела себя, например, Эллен Вильсон, жена Вудро Вильсона, у которого были осложнения после испанки, и инсульт, и он вообще не соображал последние полтора года.

Ещё один пример — вторая супруга Дональда Рейгана Нэнси, напомнил эксперт.

"Тех, кто влияют на собственного мужа, таких навалом. Вот я могу сказать, что очень сильный президент Рональд Рейган был без памяти всю жизнь влюблен в свою вторую жену Нэнси Рейган, и в этом смысле какой галстук повязать, как встать, что сделать, она ему всякие анекдоты находила советские, которыми он бравировал, и вообще, она там была грозой Белого дома. Но реально, конечно, никаких политических решений она не принимала", — отметил Дробницкий.

Политолог подчеркнул, что политические решения Рейгана диктовались совсем другими соображениями, а не тем, что захотела жена.

То же самое касается Барбары Буш. Она очень большое влияние имела на Буша старшего, и тут уже даже не о любви речь шла, а Буш старший просто до смерти боялся свою жену, однако на политические решения своего супруга она влияния не оказывала.

Однако эксперт уверен, на то, что касается решений нынешнего хозяина Белого дома, влияет не его жена, а разобщённые кучки, на которая раскололась администрация президента.

"Тут можно рептилоидов еще, конечно, поискать в окружении Байдена, но, мне кажется, что не очень стоит. Там проблема не в том, что какая-то женщина что-то определяет. Проблема состоит в том, что администрация разобрана на кланы, и каждый действует уже почти без оглядки на другие. Вот основная проблема, остальное — это уже всё догоны", — заключил Дробницкий.

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Первый день Байдена: новые указы, погромы Антифа и сжигание флага
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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