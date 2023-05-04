Глава МИД Франции Колонна не нашла объяснений атаке дронов на Кремль

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель французского МИД Катрин Колонна выступила с заявлением о том, что в Париже не видят объяснений инциденту с атакой украинских дронов на Кремль. Политик назвала его "странным".

Фото: shot

В интервью радиостанции France Inter Колонна предпочла не углубляться в различное множество гипотез, отметив, что непонятно, почему Киев официально заявляет о своей непричастности к ЧП, "остающемуся необъяснённым".

Напомним, Украина в ночь на 3 мая попыталась нанести удары беспилотниками по Кремлю. Два аппарата были успешно выведены из строя, и инцидент обошёлся без пострадавших.