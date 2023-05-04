Руководитель французского МИД Катрин Колонна выступила с заявлением о том, что в Париже не видят объяснений инциденту с атакой украинских дронов на Кремль. Политик назвала его "странным".
В интервью радиостанции France Inter Колонна предпочла не углубляться в различное множество гипотез, отметив, что непонятно, почему Киев официально заявляет о своей непричастности к ЧП, "остающемуся необъяснённым".
Напомним, Украина в ночь на 3 мая попыталась нанести удары беспилотниками по Кремлю. Два аппарата были успешно выведены из строя, и инцидент обошёлся без пострадавших.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.