"Страна.ua" рассказала о сильном задымлении на складах в Киеве

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На складах, расположенных в одном из районов Киева, замечено сильное задымление. Об этом проинформировало украинское издание "Страна.ua".

Фото: РИА Новости

"На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы", — отмечается в Telegram-канале издания.

Городские власти пока не дали никаких официальных комментариев по поводу ЧП на киевских складах. Также в Киевской области не было объявления воздушной тревоги.

При этом воздушная тревога была объявлена ранее в двух других украинских регионах — Черниговской и Сумской областях. В этих регионах были зафиксированы взрывы. В некоторых других областях Украины ранее прозвучал сигнал тревоги, однако позже по ней был дан отбой.

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