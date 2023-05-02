Постпред США в ООН Томас-Гринфилд проведёт переговоры по Украине в Бразилии

Постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд намерена провести переговоры по украинскому конфликту в рамках официального визита в Бразилию. Такое решение было принято после заявления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о роли США в вооружённом противостоянии, пишет CNA.

Американский чиновник анонимно проинформировал о следующей позиции Вашингтона: некоторые государства, включая и Бразилию, могут сыграть положительную роль в попытках завершить продолжительный конфликт.

Вашингтон также призывает бразильскую сторону выдать гражданина РФ Сергея Черкасова. В США полагают, что россиянин, выдавая себя за бразильского студента, занимался сбором информации в рамках сотрудничества с сотрудниками спецслужб РФ, заявил чиновник.