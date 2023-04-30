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Спикер ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была проведена в рамках подготовки к контрнаступлению

0:51
Мир

Атака, совершённая украинской стороной в отношении нефтебазы в Крыму, была частью подготовки Киева к контрнаступлению. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Спикер ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была проведена в рамках подготовки к контрнаступлению

"Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — заверила Гуменюк.

Ранее вблизи Казачьей бухты в Крыму из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом. Инцидент произошёл 29 апреля.

Пострадавших в результате ЧП не было. Севастополь также продолжает снабжаться топливом в штатном режиме.

Ранее бывший глава разведки Украины генерал Николай Маломуж сообщил, что Киев перешёл к финальному этапу своей подготовки к контрнаступлению.

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В Севастополе загорелась нефтебаза из за атаки беспилотника
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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