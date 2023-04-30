Guardian: украинские беженки в Британии предлагают секс в обмен на жильё

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Беженкам с Украины нечем платить в Британии за жильё и они начали предлагать арендодателям секс-услуги, сообщили британские СМИ.

Как уточнили обозреватели, открытая проституция становится проблемой для страны.

"Секс за жильё, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий", — пишет Guardian.

По мнению аналитиков, проблема в недостаточном финансировании программ по поддержке беженцев, в том числе и с Украины. Чтобы свести "концы с концами", женщины всё чаще стали оказывать интим-услуги.

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