В Германии скончался самый пожилой осужденный нацист Йозеф Шютц

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В Германии в возрасте 102 лет скончался бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц. Примечательно, что изначально имя Шютце не было упомянуто в статье Spiegel, и лишь спустя некоторое время его уточнили британские СМИ.

Известно, что Шютц был осужден на пять лет тюремного заключения за соучастие в убийстве более 3500 заключенных в 2022 году. Немецкий суд постановил, что он "сознательно и добровольно" поддерживал массовое уничтожение узников Заксенхаузена в период с 1942 по 1945 годы.

В мировой прессе Йозеф Шютц также был назван самым пожилым человеком, осужденным по делу о нацизме. Причина смерти бывшего охранника не сообщается, передает "РБК".