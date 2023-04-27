Врио главы ДНР Пушилин выступил против переговоров с Украиной

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Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что диалог российских властей и их действующих украинских коллег невозможен.

Вместе с этим чиновник отметил, что с Киевом не получится договориться.

"Эти люди не смогут ответить за свои слова", — добавил политик в эфире "России-24".

Также врио главы ДНР прокомментировал телефонные переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского. Позицию Пекина Пушилин назвал чёткой. Он добавил, что КНР выступает за мирное решение конфликта Москвы и Киева.

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