Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что диалог российских властей и их действующих украинских коллег невозможен.
Вместе с этим чиновник отметил, что с Киевом не получится договориться.
"Эти люди не смогут ответить за свои слова", — добавил политик в эфире "России-24".
Также врио главы ДНР прокомментировал телефонные переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского. Позицию Пекина Пушилин назвал чёткой. Он добавил, что КНР выступает за мирное решение конфликта Москвы и Киева.
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