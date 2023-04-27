Читатели Spiegel назвали Китай лучшим посредником между Россией и Украиной

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Пекин планирует стать посредником между Москвой и Киевом. Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава киевского режима отметил, что беседа была "долгой и содержательной".

Читатели немецкого издания Spiegel убеждены, что в ходе разговора Зеленский услышал условия президента России Владимира Путина из уст китайского политика. Однако для Киева мирный план Пекина станет лучшим вариантом урегулирования конфликта, поскольку он предполагает "уважение территориальной целостности" страны, считают пользователи Сети.

Комментатор под ником Nextlevel полагает, что Россия и Украина сядут за стол переговоров в конце 2023 года.

"Переговоры — это всегда хорошо, если говорить о будущем. Но прийти к миру немедленно они не смогут", — размышляют немцы.

Пользователь Сети под ником BillyVanille подчеркнул, что вынужден интересоваться украинским конфликтом только из-за падения уровня жизни европейцев.

"Кто ещё может заняться переговорами, будучи уважаем обеими сторонами? Мне, кроме Китая, никто не приходит в голову", — указал он.

Читатели немецкого издания заключили, что перемирие в результате китайской инициативы будет огромным успехом Пекина.

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