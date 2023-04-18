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Washington Post: генсек ООН Гутерриш не был рад поездке на Украину для встречи с Зеленским

1:18
Мир

Генсек ООН Антониу Гутерриш в марте 2023 года не обрадовался предстоящей поездке в Киев ради встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные файлы Пентагона.

Washington Post: генсек ООН Гутерриш не был рад поездке на Украину для встречи с Зеленским

По информации издания, перед визитом на Украину Гутерриш побывал в Африке, Швейцарии, Ираке и Катаре. Источник газеты предположил, что 73-летний дипломат сильно устал, поэтому ему не понравилась перспектива длительной поездки в Киев.

"Гутерриш был не рад возможности поехать в Киев, когда украинские власти заявили, что Зеленский хочет с ним лично встретиться", — сказано в публикации.

Кроме того, в материале WP отмечается, что генсек ООН "взбесился", когда узнал о неожиданной публичной церемонии в честь 8 марта, которую ему предстояло посетить на Украине. Как пояснил представитель дипломата Стефан Дюжжарик, это мероприятие не было включено в программу встречи Гутерриша с Зеленским.

Ранее журналисты BBC сообщили, что Пентагон следил за Гутерришем из-за его готовности сотрудничать с Россией в ходе реализации зерновой сделки.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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