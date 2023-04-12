Активно настраивая своё население против России, Киев своими руками создал себе ловушку, доведя до абсурда политику по радикализации украинцев. Такое мнение выразил обозреватель Анатолий Ливен.
"Украина мотивацией к борьбе с Россией создала "монстра Франкенштейна". Теперь, когда дело доходит до компромисса с Москвой, она не может контролировать общественное мнение", — написал Ливен в материале для издания Foreign Policy.
В качестве аргумента аналитик привёл высказывание секретаря СНБО Алексея Данилова, который уверен, что если президент Владимир Зеленский и решится начать мирные переговоры с Россией, это для него будет равносильно "политическому самоубийству".
Помимо этого, попытка решить украинский конфликт дипломатическим путём станет причиной разлада между Западом и Киевом, напомнил автор.
Ливен считает, что вне зависимости от результатов украинского контрнаступления, западные правительства будут всё настойчивее призывать Киев попытаться найти компромисс с Россией.
И в итоге под давлением США Зеленский будет вынужден пойти на уступки России, даже если он попытается показать, что не согласен с таким решением.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.