The Hill: у московской декларации Путина и Си есть скрытый смысл, на который Запад не обратил внимания

2:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Западная пресса продолжает анализировать итоги переговоров президента России и председателя КНР, хотя с момента визита Си Цзиньпина в Москву прошло уже несколько недель.

Вот, например, американское издание The Hill обнаружило в декларации, подписанной лидерами двух государств, скрытый смысл. И этот смысл заслуживает тщательного изучения и осмысления, полагает издание.

Отмечается, что на Западе часто не воспринимают всерьёз или недооценивают заявления, которые делают лидеры таких стран, как Россия и Китай. То же произошло и московской декларацией.

Многие наблюдатели упустили из виду особую формулировку и структуру основных тезисов документа. А это имеет исключительное значение, подчёркивается в материале (перевод "ПолитРоссия").

"Важным является даже тот момент, что МИДы России и Китая не опубликовали китайско-российское заявление по Украине на английском языке. На английском была только небольшая справка, но не полный перевод", — отмечается в статье.

По мнению The Hill, это указывает на то, что два государства собираются создать в Евразии новый геополитический порядок. И он будет основан на принципах, которые полностью отличаются от прежнего англо-американского евразийского порядка. И потребует знания китайского языка.

Американское издание полагает, что нынешняя декларация более сдержанная, чем прошлогоднее заявление о всеобъемлющей поддержке России и Китая. Однако новый документ содержит чёткую отсылку к декларации 2022 года: Москва и Пекин обязуются следовать её принципам и духу.

В материале подчёркивается, что это указывает на тревожную для Запада реальность. Союз России и Китай имеет гораздо более глубокие корни, чем считали западные аналитики.

Китай и Россия заключили бессрочное партнёрство заблаговременно, еще до начала СВО, прекрасно понимая, что кризис на Украине станет "прокси" войной России и НАТО, центром противостояния Востока и Запада, отмечает The Hill.

И теперь Китай и Россия будут работать вместе, в первую очередь, чтобы перестроить евразийскую систему безопасности по своим стандартам, основанных на принципах "неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".

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