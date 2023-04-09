Daily Mail: Вашингтон активно использует шпионаж за Зеленским и его командой

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Спецслужбы США шпионят за киевскими властями, чтобы иметь полное представление о намерениях украинского лидера Владимира Зеленского и владеть полной информационной картиной. Сообщение об этом появилось в британском издании Daily Mail.

"США оказывают Украине помощь большим количеством различных ресурсов, однако официальные лица Белого дома часто остаются в неведении о будущих планах Зеленского. Для избежания дефицита информации они прибегают к шпионажу за украинскими чиновниками", — сказано в статье.

Журналисты подчеркнули, что, как ни странно, в Белом доме намного больше знают о том, что собирается делать Москва, в то время как о планах Киева Вашингтон осведомлён намного меньше.

Авторы добавили, что помимо Киева, американские власти используют шпионаж в отношении Израиля, Британии и Южной Кореи.

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