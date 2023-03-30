Экс-офицер Британии Ингрэм: США откажутся от Зеленского после выборов в 2024 году

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Официальный Вашингтон остановит поддержку украинского президента Владимира Зеленского после выборов 2024 года, считает экс-офицер британской разведки Филип Ингрэм.

По его словам, в случае победы лейбористов по итогам всеобщего голосования организация CND, пропагандирующая ядерное разоружение, может оказать давление на лидера партии Кейра Стармера для прекращения поставок финансовой и военной помощи Киеву.

Он также добавил, что в 2024 году представители Республиканской партии, выступающие за "отказ от Зеленского", способны "захватить" Белый дом.

"Американская поддержка Украины может быть в значительной степени прекращена", — отметил Ингрэм в беседе с корреспондентом Daily Mail.

Ранее Зеленский заявил, что без помощи со стороны Запада украинская армия не сможет одержать победу над ВС России в ходе конфликта.

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