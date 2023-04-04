РИА Новости: СБУ и "Правый сектор"* торгуют в Сумах наркотиками, предназначенными для солдат

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Возглавляющий "Правый сектор"* в украинских Сумах Сергей Супрун, под прикрытием полковника СБУ Евгения Бубенщикова, сбывает в городе наркотики и предназначенные для передовой медикаменты, удалось выяснить полицейским Украины.

Для этого националист, занимающий пост врача-психиатра в Сумской ЦРБ, использует своё служебное положение.

"(Супрун. — Прим. ред.) списывает наркотики из больничного фонда, якобы на нужды больных, нуждающихся в сильных препаратах. Потом сбывает их частным клиентам", — рассказал осведомлённый источник изданию РИА Новости.

Он добавил, что таким же образом высокопоставленными украинскими военными разворовывается гуманитарная помощь, поступающая по линии местного минздрава.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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